В Бурятии ужесточили меры по коронавирусу

Власти Бурятии с 12 июня ужесточают ограничения в регионе для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Отмечается, что в настоящее время у 81% пациентов, находящихся в стационарах, — тяжелая форма заболевания, пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет.

Так, теперь в Бурятии торговые центры будут закрываться в 20.00. С 12 июня по 1 июля приостанавливается работа фудкортов внутри ТЦ, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан. В этот период не будут работать детские развлекательные зоны и центры как внутри ТЦ, так и в отдельных зданиях, а также аттракционы в парках, кинотеатры и театры, летние лагеря дневного пребывания.

Кроме того, приостановлен очный прием заявлений жителей региона в многофункциональном центре и отделах ЗАГС до 1 июля.

В ведомстве подчеркнули, что в республике ужесточен контроль масочного режима – в торговые центры, предприятия общепита, общественный транспорт исключен доступ без масок.

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в Бурятии выявлено 130 случаев коронавируса, всего в России — 12 505 заболевших.