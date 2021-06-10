Украинка украла из лаборатории штаммы опасного вируса

Бывшая сотрудница украинского Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов украла из лаборатории штаммы опасного вируса, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, женщина, отвечавшая за поддержание контрольных штаммов вирусов, присвоила флаконы со штаммом вируса, вызывающего ньюкаслскую болезнь птиц. Бывшая сотрудница института намеревалась продать украденное и хранила флаконы в холодильнике у себя дома, они были обнаружены при обыске.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

В начале текущего года в Польше был зафиксирован первый случай кражи вакцины от коронавируса нового типа. запасы препарата, достаточные для вакцинации 15 человек, были украдены в ночь на 27 января из частного медучреждения.