Вертолет приземлился в болото в Тюменской области

В Тюменской области вертолет совершил вынужденную посадку в болотистой местности. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«10 июня в районе Тямкинского месторождения Тюменской области произошла вынужденная посадка вертолета AS-55 авиакомпании АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги», — рассказали в пресс-службе.

Воздушное судно вылетело с вертолетной площадки Устегунского месторождения по заданию ООО «Уватнефтегаз» на Тямкинское месторождение.

Причина посадки в настоящее время неизвестна. Вертолет находится в болоте, командир судна подал сигнал тревоги.

Уточняется, что на борту находятся два члена экипажа, пассажиров нет.

На место происшествия вылетел вертолет Ми-8. Тюменской и Сургутской транспортными прокуратурами организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что воздушное судно пропало в Красноярском крае.