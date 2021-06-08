Стало известно, у скольких людей выработались антитела после прививки «Эпиваккороной»

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Почти у 96% привившихся новосибирской антиковидной вакциной «Эпиваккорона» выработались антитела. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«У 95,8% людей выработалось достаточное количество антител, а 4,2% вакцинированных имели нулевые антитела», — сказал он.

В Роспотребнадзоре добавили, что серьезных побочных эффектов среди привитых «Эпиваккороной» зафиксировано не было. Наиболее распространенной жалобой среди вакцинируемых была болезненность в месте введения препарата. При этом длительность этих ощущений сохранялась не более трех дней.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».