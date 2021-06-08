Пожарные в Нижнем Тагиле играли в песочнице после вызова

В Нижнем Тагиле пожарные поиграли в песочнице с машинками после работы на вызове. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

В ведомстве заявили, что такие «развлечения» после тушения пожара не приветствуют, однако понимают, что в последнее время спасателям приходится работать особенно напряженно.

«Надо понимать, что в Свердловской области в последние дни была сложная пожарная ситуация, у нас тополиный пух сыпется, достаточно напряженно приходится ребятам работать. И как бы странно это ни звучало, игротерапия, в том числе с песком, – это достаточно неплохой способ снятия стресса, который практикуют и психологи МЧС», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что со стороны подобное занятие выглядит слишком комично и не совсем отражает героическую работу пожарных.

Ранее сообщалось, что пожарные столицы спасли просидевшего два дня на дереве енота.