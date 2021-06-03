Посольство США не приняло письмо семьи летчика Ярошенко с просьбой о помиловании

Посольство США в Москве не приняло письмо жены и дочери российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу осужденного Викторию Ярошенко.

Письмо семьи россиянина было адресовано президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену.

«Наше обращение было направлено в посольство США в Москве. Мне должно было еще в понедельник прийти СМС-сообщение о том, что оно (письмо — «Газета.Ru») получено. В понедельник у них был выходной, но до сих пор ничего нет. Судя по отчету об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. Сейчас оно идет обратно», — рассказала жена летчика.

Она добавила, что при отправке письма были указаны адрес и телефон американского посольства в Москве, которые есть на сайте дипломатического представительства. По словам Ярошенко, еще два письма были посланы непосредственно в Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что семья Ярошенко направила Байдену обращение с просьбой о его помиловании.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.