Названы отрасли с самым большим доходом в период пандемии

Фармацевтическая промышленность стала лидером по росту доходов в период пандемии. Об этом сообщает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), опубликовавшее соответствующее исследование.

Отмечается, что прибыль этой отрасли выросла на 40% в 2020 году. По данным экспертов, в 2021-ом она увеличится еще на 16 процентов.

Среди лидеров по доходам также числятся цветная металлургия, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Также выигрывает от роста цен продовольственная розница, которая, как ожидается, увеличится на 6% в этом году. Выгоду из пандемии извлекут также электроэнергетика, черная металлургия, строительство, добыча металлических руд, телекоммуникации и производство минеральных удобрений.

При этом существенно упала прибыль от добычи нефти и угля, машиностроения, авиаперевозок и строительства коммерческой недвижимости, отмечается в исследовании.

Ранее специалисты проанализировали открытую отчетность крупнейших компаний России в сфере продовольственного ритейла, а также сельхозперерабатывающей и пищевой промышленности. Они выяснили, что, в отличие от многих других отраслей, аграрии практически ничего не потеряли из-за ковидных ограничений.