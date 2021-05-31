Суд получил материалы по делу устроившего стрельбу в Екатеринбурге

Материалы по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга, утроившего накануне стрельбу и ранившего ребенка и сотрудника Росгвардии, поступили в Чкаловский районный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Да, дело поступило в суд. Заседание состоится, ориентировочно, в 15.00 [31 мая]», — говорится в сообщении.

Вечером 30 мая бывший полицейский устроил стрельбу в Екатеринбурге на улице Бородина и ранил двух человек. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, однако все выстрелы попали в бронещиты, никто из спецназа Росгвардии не погиб. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Перед тем как открыть огонь, преступник отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

В результате произошедшего пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Росгвардеец был ранен в ногу, ему оказали первую помощь на месте и в дальнейшем отпустили домой. Пострадавшая девочка была ранена в живот, ее увезли на скорой помощи. Минздрав Свердловской области сообщил что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.