МВД Белоруссии: главред Hrodna.life задержан за экстремизм

Задержанный в Белоруссии главный редактор интернет-ресурса Hrodna.life Алексей Шота будет привлечен к ответственности за экстремизм, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками Ленинского РОВД г. Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna.life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской», — рассказали в гродненском УВД.

В пресс-службе уточнили, что это не первый случай нарушения главредом Hrodna.life белорусского законодательства.

«С сожалением вынуждены констатировать тот факт, что владелец указанного ресурса Алексей Шота и ООО «Гродно лайф медиа» были привлечены к административной ответственности за точно такое же правонарушение в апреле этого года. Отдельно хотим отметить — как в первом случае, так и сегодня речь идет о продукции одного и того же телеграм-канала, признанного экстремистским», — пояснили в гродненском УВД.

Алексей Шота был задержан в Гродно в воскресенье, 30 мая.

На сайте Hrodna.life уточняется, что ранее Шота работал в TUT.BY, доступ к которому ограничило министерство информации Белоруссии.

По словам бывшей жены журналиста, «приехал автобус, его схватили неизвестные люди» и усадили в салон.