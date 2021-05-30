Останки 215 детей нашли в бывшем интернате в Канаде

Останки 215 детей были обнаружены в бывшей школе-интернате для ассимиляции коренных народов в городе Камлупс в Канаде, сообщает «Би-би-си».

«Насколько нам известно, эти пропавшие без вести дети, смертельные случаи не были задокументированы. Некоторым было всего три года», — рассказала глава индейской общины Камлупса Розан Казимир.

Останки были найдены с помощью георадара во время обследования школы, в настоящее время устанавливаются причины смерти детей. Предварительные выводы следствия должны быть получены к середине июня.

«Известие, что останки были найдены в бывшей школе-интернате Камлупса, разбивают мне сердце — это болезненное напоминание о мрачной и постыдной главе истории нашей страны», — прокомментировал произошедшее премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Школа в Камлупсе существовала с 1890 года, до 1969 года она находилась под контролем католической церкви, после чего перешла в юрисдикцию федерального правительства. Интернат закрыли в 1978 году.

В XIX-XX веках в Канаде существовали школы-интернаты, целью которой была принудительная ассимиляция молодежи коренных народов. Детям часто не разрешали говорить на родном языке и соблюдать обычаи своего народа, многие из них подвергались жестокому обращению.