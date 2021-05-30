Жители России рассказали, почему не хотят заводить детей

Россияне назвали причины, по которым не хотят заводить детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Аналитики выяснили, что большинство сограждан имеют до двух детей. По одному ребенку в семье у 36% женщин и 39% мужчин, двое детей — у 33% женщин и 27% мужчин, а более трех детей у 5% женщин и 4% мужчин.

При этом не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин. Главными факторами, которые влияют на решение о рождении ребенка, опрошенные назвали нехватку денег, дефицит жилплощади, отсутствие подходящего партнера. Также россияне заявили, что у них нет свободного времени на детей и отсутствует материнский или отцовский инстинкт

Опрос проводился среди 1000 жителей России в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее россияне назвали самый благоприятный возраст для рождения первенца.