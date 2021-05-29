Стали известны результаты конкурса худших школьных санузлов в России

Шесть российских школ выиграли ремонт туалетов в конкурсе на самый неухоженный санузел, который проводила компания Domestos. Об этом сообщается на сайте конкурса.

По данным организаторов, все школы, которые приняли участие в конкурсе и прошли модерацию, получат годовой запас продукции Domestos.

Ранее сообщалось, что в России стартовал конкурс на худший школьный туалет в стране. Победителям обещали отремонтировать санузел.

Компания Domestos, которая является организатором конкурса, запустила сайт, через который можно отправить фото.

Пользователи портала снабжают снимки комментариями: «Все очень печально. Дети отпрашиваются домой, если нужно посетить туалет», — пишет учащийся МБОУ «СОШ №1» в городе Гусь-Хрустальный.

«Наш лицей — самый лучший и любимый. К сожалению, не можем сказать того же о школьных туалетах», — пишет один из учеников МБОУ «Лицей 73» в городе Барнаул.

На момент завершения конкурса на сайте было более 130 фотографий.