Общество

Кот разбудил многодетную семью во время пожара в частном доме в Подмосковье

МЧС России: в Подмосковье кот и извещатель спасли многодетную семью от пожара
МЧС Московской области

Многодетная семья спаслась во время пожара в частном доме в Московской области благодаря коту и пожарному извещателю. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в официальном канале в мессенджере Max.

По данным ведомства, жилой дом загорелся в Подмосковье 30 января. В этот момент жильцы уже спали, однако хозяйка дома проснулась от громкого мяуканья питомца и настойчивого звука, издаваемого автономным пожарным извещателем. Техника сработала, так как уловила дым.

«Моментально осознав опасность, мама разбудила детей, и все успешно эвакуировались», — говорится в заявлении.

В результате пожара здание оказалось сильно повреждено. Тем не менее обошлось без пострадавших.

28 января в поселке Горки Ленинские в Московской области загорелась конюшня. Площадь пожара составила порядка 4,5 тыс. квадратных метров. На место происшествия прибыли 29 сотрудников МЧС России, которые задействовали 10 единиц специальной техники. Как сообщил «Мособлпожспас», из горящей постройки удалось спасти 40 лошадей.

Ранее в Краснодарском крае пожарные спасли из огня щенков.
 
