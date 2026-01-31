Размер шрифта
Политика

Иран обвинил США, Израиль и Европу в организации протестов в республике

Пезешкиан обвинил Трампа, Нетаньяху и Европу в разжигании протестов в Иране
Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и европейские лидеры разжигали напряженность во время недавних протестов, охвативших страну, и «провоцировали» людей. Об этом сообщает Reuters.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Накануне он сообщил, что Тегеран желает заключить соглашение с Вашингтоном. Глава Белого дома предупредил, что к иранским берегам направляется мощная военно-морская группа, значительно превосходящая по численности ту, что была развернута у берегов Венесуэлы.

Ранее WSJ узнала о планах Трампа атаковать Иран.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!