Иран обвинил США, Израиль и Европу в организации протестов в республике

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и европейские лидеры разжигали напряженность во время недавних протестов, охвативших страну, и «провоцировали» людей. Об этом сообщает Reuters.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Накануне он сообщил, что Тегеран желает заключить соглашение с Вашингтоном. Глава Белого дома предупредил, что к иранским берегам направляется мощная военно-морская группа, значительно превосходящая по численности ту, что была развернута у берегов Венесуэлы.

Ранее WSJ узнала о планах Трампа атаковать Иран.