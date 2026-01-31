Стало известно, сколько заработали Медведев и Андреева на Australian Open

Теннисисты Медведев и Андреева заработали больше всех из россиян на AO-2026

Теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева заработали больше всех среди россиян на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open). Об этом пишет Sport24.

Теннисисты за выход в четвертый круг в одиночном разряде заработали $330 тыс. Диана Шнайдер и Анна Калинская, дошедшие до третьего круга в одиночном разряде, а также выступив в парах, получили почти по $245 тыс. Андрей Рублев, Карен Хачанов и Оксана Селехметьева, которые дошли только до третьего круга в одиночном разряде, заработали $229 тыс.

Меньше всех получила Вера Звонарева, выступившая только в парном разряде и дошедшая до полуфинала турнира. Она заработала $96 тыс.

Никто из российских теннисистов не добрался до четвертьфинала турнира в одиночном разряде. Последний раз четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии проходили без российских теннисистов в 2018 году.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее чемпион Australian Open назвал фаворита в женском финале.