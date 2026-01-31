Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Спорт

Стало известно, сколько заработали Медведев и Андреева на Australian Open

Теннисисты Медведев и Андреева заработали больше всех из россиян на AO-2026
Edgar Su/Reuters

Теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева заработали больше всех среди россиян на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open). Об этом пишет Sport24.

Теннисисты за выход в четвертый круг в одиночном разряде заработали $330 тыс. Диана Шнайдер и Анна Калинская, дошедшие до третьего круга в одиночном разряде, а также выступив в парах, получили почти по $245 тыс. Андрей Рублев, Карен Хачанов и Оксана Селехметьева, которые дошли только до третьего круга в одиночном разряде, заработали $229 тыс.

Меньше всех получила Вера Звонарева, выступившая только в парном разряде и дошедшая до полуфинала турнира. Она заработала $96 тыс.

Никто из российских теннисистов не добрался до четвертьфинала турнира в одиночном разряде. Последний раз четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии проходили без российских теннисистов в 2018 году.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее чемпион Australian Open назвал фаворита в женском финале.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!