Мексиканский футболист шантажирует «Локомотив»

Мексиканский защитник Сесар Монтес шантажирует московский «Локомотив». Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованной информации, футболист был недоволен отказом «железнодорожников» продавать его турецкому «Бешикташу» за €9 млн (7+2). 29 января Монтес заявил главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову, что способен саботировать работу на сборах из-за этого решения.

Однако 30 числа Монтес провел полноценную тренировку с командой.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков.

В 19-м туре РПЛ «железнодорожники» на своем поле примут «Пари Нижний Новгород» 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее легенда «Локомотива» посчитал, что команда может выиграть РПЛ текущего сезона.