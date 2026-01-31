Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Спорт

Мексиканский футболист шантажирует «Локомотив»

Журналист Карпов: игрок Монтес угрожает «Локомотиву» саботажем работы на сборах
ФК «Локомотив»

Мексиканский защитник Сесар Монтес шантажирует московский «Локомотив». Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованной информации, футболист был недоволен отказом «железнодорожников» продавать его турецкому «Бешикташу» за €9 млн (7+2). 29 января Монтес заявил главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову, что способен саботировать работу на сборах из-за этого решения.

Однако 30 числа Монтес провел полноценную тренировку с командой.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков.

В 19-м туре РПЛ «железнодорожники» на своем поле примут «Пари Нижний Новгород» 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее легенда «Локомотива» посчитал, что команда может выиграть РПЛ текущего сезона.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!