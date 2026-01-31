Размер шрифта
Россиянам напомнили, когда можно взять больничный не только из-за болезни

Юрист Южалин: больничный можно оформить в случае ухода за членом семьи
Shutterstock

Россияне могут оформить больничный лист не только при собственной болезни или травме, но и в случае необходимости ухода за членом семьи, включая взрослых родственников. Об этом сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Юрист пояснил, что действующее законодательство позволяет получать листок нетрудоспособности, если работнику требуется временно освободиться от работы для ухода за заболевшим членом семьи. Речь идет не только о детях, но и о взрослых родственниках — супруге, родителях или бабушке.

По его словам, больничный может быть оформлен на весь период лечения ребенка в возрасте до 15 лет в амбулаторных условиях, а также на время совместного пребывания с ним в медицинской организации при оказании стационарной помощи. Аналогичное право распространяется и на случаи ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет — как при амбулаторном лечении, так и при нахождении вместе с ним в стационаре.

В остальных ситуациях, связанных с уходом за больным взрослым членом семьи при лечении вне стационара, листок нетрудоспособности выдается на срок до семи календарных дней по каждому отдельному случаю заболевания, уточнил эксперт.

Ранее адвокат заявил, что больничный лист не ограничивает права сотрудника на передвижение.
 
