Армия

Российский боец рассказал, как расчет миномета ВСУ бил по сослуживцам в ДНР

РИА Новости: ВСУ били по сослуживцам во время прорыва ВС РФ в Бересток
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне прорыва российских подразделений в населенный пункт Бересток, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), наносил удары по своим отступающим формированиям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего стрелка «Южной» группировки войск Вооруженных сил РФ с позывным «Орех».

«Когда начался с нашей стороны прорыв [в Бересток], и противник начал бежать, по этим секторам, хотя их (ВСУ — «Газета.Ru») командование все равно знало, что они (украинские солдаты — «Газета.Ru») там находятся, они начали работать [минометом] по этому сектору», — рассказал источник агентства.

Он подчеркнул, что в тот момент военнослужащие ВСУ «били по своим».

25 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские бойцы продвинулись на нескольких направлениях. В том числе военные ВС РФ добились определенных успехов в населенных пунктах Бересток, Степановка и Ильиновка недалеко от Константиновки.

19 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль Новопавловку в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее в Генеральном штабе ВС РФ отметили успехи группировки «Центр» в освобождении ДНР.
 
