Двое детей и двое взрослых не выжили во время пожара на Алтае

На Алтае двое детей и двое взрослых не выжили в пожаре

На Алтае четыре человека не выжили во время пожара в жилом доме. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел ночью в жилом доме по улице Республики города Камень-на-Оби. В жилом доме произошел пожар, и из здания удалось эвакуировать двоих взрослых и двоих детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев, их поместили в реанимацию с отравлением продуктами горения. Спасти пострадавших не удалось. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, изымают вещественные доказательства и назначают необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническую. Точная причина случившегося устанавливается.

Ранее во время пожара в Ленобласти не выжили 93-летняя блокадница и ее сын.