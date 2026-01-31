Размер шрифта
В Японии отреагировали на просьбу Трампа к Путину приостановить удары по Киеву

Японский аналитик Сато: просьба Трампа к Путину говорит о высоком уровне доверия
Julia Demaree Nikhinson/AP

Просьба главы Белого дома Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину приостановить удары по Киеву говорит о высоком уровне доверительных отношений между лидерами двух государств. Таким мнением в газете «Асахи» поделился бывший аналитик министерства иностранных дел Японии Масару Сато.

По мнению эксперта, заявление американского лидера свидетельствует о том, что Путин и Трамп принимают решения, основываясь на взаимном доверии.

29 января Дональд Трамп сообщил, что попросил Владимира Путина неделю не обстреливать Украину из-за наступивших там сильных холодов и критической ситуации в сфере энергетики. Затем глава Белого дома рассказал, что Россия «уже некоторое время» не обстреливает украинские населенные пункты.

В своем обращении президент Украины Зеленский заявил, что энергетическое перемирие стартует в ночь с 29 на 30 января. При этом он подчеркивал, что прямых договоренностей об энергетическом перемирии не было, но если Россия не будет бить по украинской энергетике, то и Украина не станет «применять ответные шаги».

Ранее в США оценили приостановку Россией ударов по энергообъектам Украины.
 
