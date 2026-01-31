Размер шрифта
Новая конституция закрепит официальный статус русского языка в Казахстане

Новая конституция Казахстана закрепит официальный статус русского языка в стране
artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Новая конституция Казахстана закрепит официальный статус русского языка в стране. Это следует из проекта нового основного закона республики, опубликованного казахстанским конституционным судом.

В документе подчеркивается, что государственным языком Республики Казахстан является казахский язык. Однако в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

В проекте говорится, что государство заботится о создании условий для изучения и развития языков единого народа Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сентябре прошлого года обратился с посланием к гражданам страны, в котором определялся курс развития республики на следующие 12 месяцев. Политик заявил о необходимости провести реформу парламента и сделать его однопалатным.

21 января Токаев подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе. 31 января в конституционном суде республики сообщили, что сбор предложений продолжается, а окончательное решение по новой конституции граждане примут на общенациональном референдуме.

Ранее в Казахстане предложили закрепить в Конституции брак мужчины и женщины.
 
