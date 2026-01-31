Размер шрифта
В США рассказали, какой шаг Трампа в отношениях с РФ стал бы «огромной ошибкой»

TAC: США получат колоссальную выгоду от сохранения ядерного паритета с РФ
Jonathan Ernst/Reuters

Отказ президента США Дональда Трампа от подписания нового договора с РФ о стратегических наступательных вооружениях стал бы ошибкой. Об этом сообщило издание The American Conservative (TAC).

По данным журналистов, некоторые советники американского лидера могут отговаривать его от подписания документа. Они отметили, что соответствующее решение хозяина Белого дома «было бы вполне понятно».

«Но это огромная ошибка. Стратегическая стабильность в отношениях с РФ слишком важна для США и их национальной безопасности, чтобы увязывать ее с исходом боевых действий на Украине», — говорится в статье.

В ней подчеркивается, что у Вашингтона «довольно мало интересов» относительно украинского конфликта.

Как считают авторы публикации, США получат огромную выгоду от сохранения ядерного паритета с РФ. Этот шаг будет полностью соотноситься с принципом «Америка превыше всего», которого придерживается Трамп.

29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает ждать ответа от Вашингтона по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Как он отметил, США пока не сообщили о своем решении по продлению соглашения, хотя срок действия нынешнего ДСНВ истечет уже 5 февраля.

Ранее Путин высказался о возможном отказе США продлевать ДСНВ.
 
