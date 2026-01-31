В Европе оценили шансы Украины на возврат территорий

Украина потеряла возможность вернуть утраченные территории, а ее поражение на поле боя кажется неизбежным. Об этом заявил французский историк Стефан Одуэн-Рузо в эфире телеканала LCI.

«Украина потеряла большую часть своих территорий. Мы были уверены, что контрнаступление летом 2023 года может быть успешным. Мы не прислушивались к предупреждениям военных, которые говорили, что это невозможно. Контрнаступление в итоге провалилось. Тогда Украина потеряла надежду на возвращение территорий», — отметил он.

По словам историка, конфликт на Украине является вопросом «не морали, а баланса сил». Он подчеркнул, что потеря Донбасса является безусловным поражением для Украины, и сейчас неясно только то, насколько поражение будет серьезным.

30 января постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в ближайшие дни станет понятно, придут ли Россия и Украина к соглашению по территориальному вопросу.

Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что территориальный вопрос является единственным, который стороны до сих пор не разрешили, подчеркнув, что прогресс по нему «ограниченный».

Следующая встреча представителей России и Украины должна состояться 1 февраля, однако делегации США на ней не будет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский 30 января допустил, что переговоры могут перенести из-за ситуации с США и Ираном.

Ранее в Германии назвали «ужасной» ситуацию на фронте для Украины.