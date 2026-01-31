Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Украинские бойцы отказались выполнять приказы из-за связи комбрига с Зеленским

ТАСС: военные 47-й бригады ВСУ дезертируют из-за связи командира с Зеленским
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады украинских войск «Магура» отказываются выполнять приказы или вовсе покидают свои части из-за связей командира соединения с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства уточнил, что 47-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) действует на Сумском направлении. По его словам, среди личного состава растет недовольство командирами соединения.

«Военнослужащие бригады отказываются выполнять приказы командиров, а после этого идут в СОЧ (самовольное оставление части — «Газета.Ru»)», — отметили в силовых структурах.

Там уточнили, что авторитет командира 47-й бригады находится на крайне низком уровне. Причина заключается в его возрасте, а также наличии связей с Зеленским.

10 января в российских силовых структурах рассказали, что бойцы двух бригад ВСУ отказались выполнять приказы командования из-за долгого нахождения на передовой без ротации. Такая ситуация наблюдалась в 158-й отдельной механизированной бригаде украинских войск, дислоцированной в районе Андреевки, и в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны.

Ранее в Сумской области иностранные наемники перестали подчиняться командиру бригады ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!