Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады украинских войск «Магура» отказываются выполнять приказы или вовсе покидают свои части из-за связей командира соединения с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства уточнил, что 47-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) действует на Сумском направлении. По его словам, среди личного состава растет недовольство командирами соединения.

«Военнослужащие бригады отказываются выполнять приказы командиров, а после этого идут в СОЧ (самовольное оставление части — «Газета.Ru»)», — отметили в силовых структурах.

Там уточнили, что авторитет командира 47-й бригады находится на крайне низком уровне. Причина заключается в его возрасте, а также наличии связей с Зеленским.

10 января в российских силовых структурах рассказали, что бойцы двух бригад ВСУ отказались выполнять приказы командования из-за долгого нахождения на передовой без ротации. Такая ситуация наблюдалась в 158-й отдельной механизированной бригаде украинских войск, дислоцированной в районе Андреевки, и в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны.

Ранее в Сумской области иностранные наемники перестали подчиняться командиру бригады ВСУ.