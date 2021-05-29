В МВД уточнили новый порядок выдачи загранпаспортов

Новый административный регламент МВД по выдаче загранпаспортов, который вступает в силу 30 мая, не предполагает кардинальных изменений в порядок выдачи документов для россиян, сообщает РИА «Новости».

В частности, новый регламент предполагает так называемый круг заявителей — людей, которые могут воспользоваться услугой. Среди совершеннолетних граждан упомянуты россияне, проживающие как в России, так и за рубежом. Таким образом, данный приказ никак не влияет на граждан, которые хотят получить паспорт за рубежом.

«Проживающий за пределами территории Российской Федерации, обратившийся на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр», — сказано в тексте документа.

Ранее сообщалось о том, что выдача заграничных паспортов для россиян теперь будет возможна только на территории России. Срок оформления документа при подаче заявления по месту прописки будет составлять месяц, по месту пребывания — три месяца.