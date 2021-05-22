В Греции рассказали о нарушениях в Евросоюзе прав крымских греков

Депутат парламента Греции от партии МЕРА25 Мария Апатзиди направила главе греческого МИД Никосу Дендиасу письмо с призывом отменить запрет на право греков Крыма посещать Грецию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий заявила, что санкционная политика Евросоюза, направленная против России из Украины, не служит интересам Европы, напротив, появляются новые проблемы. Она подчеркнула, что греческое правительство должно защищать права греков в европейских институтах. Апатзиди призвала Грецию выступить в защиту прав народов, в том числе крымских греков.

По словам депутата, единственные интересы, которые политика санкций ЕС может обслуживать, — «это интересы недальновидных и устаревших политиков трансатлантических «союзников», которые их диктуют».

Апатзиди подчеркнула, что Европа не должна жертвовать благополучием народа ради узких интересов, тем более чужих.

«Право греческого меньшинства в Крыму посетить Грецию самоочевидно, и греческое правительство обязано защищать его в европейских институтах и сделать это немедленно», — указано в письме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.