В России выявлено 8 937 новых случаев коронавируса
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В России выявили 8 937 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.
Днем ранее было зафиксировано 9 232 случая инфекции.
За прошедший день выздоровели 9 350 человек, скончались 389.
Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Москве (2 954), Санкт-Петербурге (815), Московской области (753), Ростовской области (199) и Нижегородской области (145). Из числа зараженных 16,3% не имели клинических проявлений болезни.
За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 983 845 жителей России, вылечились 4 601 120 человек, умерли 117 739.
Ранее Минздрав назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной.
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