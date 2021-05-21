В России выявлено 8 937 новых случаев коронавируса

В России выявили 8 937 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Днем ранее было зафиксировано 9 232 случая инфекции.

За прошедший день выздоровели 9 350 человек, скончались 389.

Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Москве (2 954), Санкт-Петербурге (815), Московской области (753), Ростовской области (199) и Нижегородской области (145). Из числа зараженных 16,3% не имели клинических проявлений болезни.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 983 845 жителей России, вылечились 4 601 120 человек, умерли 117 739.

Ранее Минздрав назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной.