В Москве в четверг ожидается до +23°С и гроза

В Москве в четверг, 20 мая, ожидается до +23°С и гроза, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +21 до +23°C. Будет облачно с прояснениями, ожидается дождь, в отдельных районах города – гроза. Ветер будет юго-восточным, южным, его скорость составит 6-11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Ночью температура опустится до +11...+13°C. Сохранится облачность с прояснениями и кратковременный дождь. Ветер будет южным с переходом на западный, он сохранит скорость 6-11 м/с с возможными порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление днем составит 741 мм ртутного столба, ночью – 739 мм.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей столицы до конца мая ожидает прохладная погода с температурой 18-23 градуса тепла днем и короткими весенними дождями. Кроме того, в июне ожидается аналогичная погода.