Госдума приняла закон о поддержке беременных и семей с детьми

Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, сообщает ТАСС.

Документ направлен на реализацию инициатив президента России Владимира Путина, прозвучавших в послании Федеральному собранию.

Согласно поправкам, с 1 сентября 2021 года вводится оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка.

С 1 июля ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей) будут назначены неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно.

Также с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Сумма таких выплат в среднем может составить 6350 рублей в месяц.

В 2021 году поправка о стопроцентных выплатах больничных должна коснуться примерно 1,5 млн молодых родителей, а норма о пособиях для беременных, вставших на учет на ранних сроках, — 630 тыс. женщин.

Ранее Госдума приняла поправки «Единой России» для реализации социальных положений послания президента во втором чтении.