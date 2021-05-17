Глава Крыма сообщил о завершении острой фазы дефицита воды

Крым прошел острую фазу дефицита воды, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире программы «Открытый разговор» телеканала «Миллет».

Запись передачи опубликована на странице канала в социальной сети «ВКонтакте».

«Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды – два утром, три вечером», — заявил Аксенов.

По его словам, на полуострове планируется строительство двух дополнительных водохранилищ емкостью 15 млн кубометров и 8 млн кубометров для нужд Симферополя и Алушты соответственно.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что у России получится справиться с обеспечением Крыма водой без возобновления поставок по Север-Крымскому каналу из Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.