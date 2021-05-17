СК расследует около 60 дел по преступлениям, связанным с коронавирусом

Новый отдел Следственного комитета России расследует около 60 уголовных дел о преступлениях, связанных с коронавирусом. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин на международном молодежном юридическом форуме, передает ТАСС.

«Мы создали отдел по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом. Он постепенно набирает обороты. В производстве этого отдела уже находятся 58 уголовных дел», — уточнил он.

По словам главы СК, в настоящее время следует обратить внимание на роль права в условиях пандемии, каким образом право может внести свой вклад в борьбе с коронавирусом. Бастрыкин отметил, что Следственный комитет пандемия «не напугала и не сломила».

Ранее сообщалось, что пограничники пресекли работу частной клиники в московском аэропорту Шереметьево, занимавшейся изготовлением поддельных справок для въезда иностранцев в Россию во время пандемии коронавируса.