Эквадор зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Южноамериканская Республика Эквадор зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Эквадор. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек», — рассказали в фонде.

Эквадор стал 66-й страной, в которой была зарегистрирована российская вакцина, «Спутник V» занимает второе место по количеству одобрений и полученных регистраций.

«Одобрение «Спутника V» регулирующими органами Эквадора является важным шагом для защиты населения при помощи одной из лучших вакцин в мире, продемонстрировавшей высокие показатели эффективности и безопасности в клинических исследованиях и при массовой вакцинации», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Регистрация «Спутника V» в Эквадоре прошла в рамках ускоренной процедуры.

Ранее в Венесуэле одобрили применение вакцины «Спутник Лайт».