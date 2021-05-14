Муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом заявил, что она не просила приостановить дело

Муж пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом отрицает, что его жена подала заявление о прекращении уголовного дела.

По его словам, женщина отходит сейчас от третей операции, которую ей сделали в среду.

«Вряд ли она могла подавать какие-то заявления: еле глаза сейчас открывает. Если она захочет прекратить — это ее дело, но она мне ничего не говорила по этому поводу», — рассказал Константин Артемов «Подъему».

При этом он отметил, что Бил начал выплачивать компенсацию.

«Человек держит свое слово: обещал помогать и начинает это делать. Это мужской поступок, достаточно много проблем он уже снял», — добавил Артемов.

Ранее сообщалось, что из-за выплаты компенсации сторона потерпевших направила в СК ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия был обнаружен блогер Эдвард Бил.

Изначально Бил отрицал, что находился за рулем автомобиля. В его отношении было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови. Суд запретил ему покидать жилье, пользоваться интернетом и садиться за руль в качестве меры пресечения.