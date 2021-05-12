Житель Крыма задержан за фейк о подготовке теракта в школе

Крымчанин был задержан за ложное сообщение о подготовке теракта в одной из региональных школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина в одной из социальных сетей опубликовал сообщение о подготовке теракта в одной из крымских школ. Личность была оперативно установлена - им оказался молодой человек 1995 года рождения. Он задержан», — заявил источник.

Сам задержанный написал пост, так как был якобы осведомлен о готовящемся «расстреле» в школе и хотел проверить «работу правоохранительной системы» Крыма, отметил источник. В органах правопорядка опровергли информацию о теракте.

Населенный пункт, в котором произошло задержание, не уточняется.

11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 23 пострадали. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев задержан. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.

Глава администрации города Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе терактом. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

Ранее сообщалось, что Галявиев пытался поджечь свою квартиру перед совершением преступления.