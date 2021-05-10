Палестина сообщает о 20 погибших под авиударами

Число погибших палестинцев от авиаударов израильской авиации увеличилось до 20 человек, среди них — девять детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав Палестины.

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа двадцать палестинцев погибли в анклаве, в том числе девять детей и одна женщина были убиты... Еще 65 пять человек получили ранения», — заявил представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра.

Ранее боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» запустило ракеты по Израилю.

Ракетная тревога прозвучала в Иерусалиме и Бейт-Шемеш. Кроме того, палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявила, что нанесла ракетный удар по городу Сдерот в Израиле. Пресс-служба ЦАХАЛ, армии Израиля, заявила, что в результате атаки на Сдерот пострадал один человек.

По заявлению руководства армии Израиля, всего из сектора Газа были запущены 45 ракет.