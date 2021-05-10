Кипр отменил карантин для вакцинированных от COVID-19 россиян

Российские туристы, которые получили вакцины от коронавируса, смогут с 10 мая пребывать на территории Кипра без необходимости соблюдения обязательного карантинного режима. Об этом сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на Минздрав республики.

Кроме того, привитым туристам не нужно будет сдавать тесты на коронавирусную инфекцию по прибытии на остров. В список государств, для граждан которых будут ослаблены ограничения, вошли страны Европейского союза, а также Россия, Украина, Белоруссия, Армения, ОАЭ и др.

При этом приезжающим на Кипр необходимо будет показать свидетельство о вакцинации. На территорию республики будут допущены туристы, привитые такими вакцинами, как Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen, а также и российской «Спутник V».

Кроме того, перед прибытием на Кипр гости должны подать специальную заявку на сайте Cyprus Flight Pass.

Ранее сообщалось, что Кипр с 10 мая будет открыт для туристов, получивших обе прививки от коронавирусной инфекции.