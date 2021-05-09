Талибы* отвергли причастность к организации взрыва в школе в Кабуле

Официальный представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Забиулла Муджахид отверг обвинения в причастности талибов к подрыву школы в Кабуле. Об этом сообщает Al Araby.

Также Муджахид осудил нападение на школу и обвинил в организации взрыва ИГ (запрещена в России).

В свою очередь, миссия ЕС в Афганистане заявила, что взрывы в школе в Кабуле являются «вопиющим и отвратительным нарушением международного гуманитарного права».

«Виновные должны быть привлечены к ответственности, а те, кто поддерживает их действия, должны чувствовать полный стыд. Это нападение является нападением не только на афганское население, но и на всех тех во всем мире, кто уважает равные права женщин и девочек, и на всех тех, кто ценит образование и право детей строить свое будущее», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыв в школе в столице Афганистана Кабуле.