Годовалый ребенок выпал с шестого этажа в Москве

В Москве годовалый ребенок из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, сообщает городская прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел, когда ребенок остался без присмотра родителей. В настоящее время мальчик доставлен в больницу, по факту произошедшего начата проверка.

«Предварительно установлено, что в семье также проживает еще 6 несовершеннолетних детей, их жилищно-бытовые условия организованы ненадлежащим образом», – указано в сообщении.

Кроме того, проверку начало столичное управление Следственного комитета России. По информации СК, ребенок 2020 года рождения проживает в многодетной семье, в момент падения в квартире находилась его мать.

В марте текущего года в Новочебоксарске 11-летний мальчик выпал с балкона 25-го этажа дома, ребенок выжил.