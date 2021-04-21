СМИ сообщили о заинтересованности Южной Кореи в «Спутнике V»

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил проанализировать возможность применения в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации президента.

По данным агенства, власти уже изучают вопрос о возможной закупке препарата, а также возможные побочные эффекты его применения.

«Учитывая беспокойство касательно поставок вакцин, советники высказали мнение о необходимости рассмотреть внедрение российской вакцины, на что президент Мун Чжэ Ин сказал: «Так и сделайте», — сказал источник.

В Южной Корее коронавирусом заразились 115 926 человек, умерли 1 806 пациентов.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым в Женеве подтвердил интерес организации в широком использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».