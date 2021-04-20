Туроператоры РФ оценили сроки возобновления полетов в Египет

Туроператоры России рассказали, когда могут возобновиться полеты в Египет. Формирование программ полетов в страну может занять от недели до двух, сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Туроператору «Интурист» понадобится около 14 дней на возобновление полетных программ, пишет издание. В пресс-службе компании отметили, что в «Интуристе» готовятся к возобновлению полетов, заключены контракты более чем с 180 египетскими отелями. Также, по заявлению компании, возобновление полетов чартеров в Египет позволит перенаправить туда часть туристов, которые приобрели путевки в Турцию с вылетом до 1 июня, поскольку с 15 апреля Россия приостановила авиаперелеты с Турцией из-за пандемии коронавируса.

В Российском союзе туриндустрии изданию ответили, что туроператоры давно ждут возобновления полетов в Египет и смогут начать работу на этом направлении «мгновенно». Пресс-секретарь союза Ирина Тюрина также предположила, что после введения ограничений на полеты в Турцию около 60–70% туристов, которые собирались отдохнуть в этой стране, решили сдвинуть даты отпуска. По ее мнению, большинство из них захотят поехать в Египет, поскольку запланировали провести отпуск в теплой стране.

Ранее в МИД России анонсировали скорое возвращение чартеров на курорты Египта