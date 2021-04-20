Прокуратура будет добиваться ликвидации и запрета ФБК* и штабов Навального

Прокуратура Москвы представила в суд неоспоримые данные относительно того, что ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и «Штабы Навального» занимаются экстремистской деятельностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«В связи с изложенным прокуратура города Москвы считает необходимым в судебном порядке добиваться ликвидации и запрета деятельности некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и движения «Штабы Навального», — заявили в ведомстве.

Согласно информации прокуратуры, указанные организации координируют с различными зарубежными центрами, которые ведут деструктивные действия в отношении Российской Федерации.

В ведомстве подчеркнули, что в действительности ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального» стремятся создать условия для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции». В прокуратуре заявили о наличии всей доказательной базы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы подала иск в Московской городской суд, где потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями.