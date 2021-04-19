На Украине призвали к «декоммунизации кухни»

Автор идеи признать борщ украинским блюдом шеф-повар Евгений Клопотенко призвал провести «декоммунизацию кухни» Украины. Об этом он заявил в интервью польскому изданию Nowa Europa Wschodnia.

Повар подчеркнул, что украинская культура приема пищи во многом основана на опыте, накопленном в СССР. При этом, по его словам, процесс формирования «чисто украинской кухни» был начат только восемь лет назад.

«Лично я считаю, что в рамках процесса осознания себя как нации также должна быть декоммунизация нашей кухни. Мы не можем позволить себе оставаться пассивными в этом вопросе, это вопрос, сравнимый с языком. Мы должны взять себя в руки и заставить людей формировать кулинарные традиции своего народа вместо того, чтобы повторять навязанные им шаблоны», – отметил Клопотенко.

При этом повар добавил, что украинцев нельзя заставить отказаться от советских традиций, однако можно использовать систему налогов и акцизов. В частности, он предложил ввести налог на те или иные продукты или блюда, чтобы желающие сохранить традиции СССР платили больше.

«Я понимаю, что здесь требуется наличие политической воли, а в последнее время ее, скорее, нет, поэтому нам остается продолжать «раскручивать» борщ», – добавил повар.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Украины направило в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже заявку с просьбой признать борщ национальным украинским блюдом. Автором идеи стал Евгений Клопотенко.