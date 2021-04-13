Один человек погиб в результате стрельбы в школе в Теннесси

Жертвой стрельбы в школе в американском городе Ноксвилл, штат Теннесси, стал один человек. Об этом в своем Twitter сообщила местная полиция.

Как сообщается, офицер городской полиции получил не менее одно ранение, его отвезли в медицинский центр с ранениями, которые, как ожидается, не будут предоставлять угрозы жизни.

В полиции заявили, что один мужчина погиб на месте, а другой был задержан для дальнейшего расследования

Отмечается, что в результате стрельбы больше никто не погиб.

Ранее стало известно, что инцидент со стрельбой произошел в школе Austin-East Magnet, в результате пострадали несколько человек, в том числе сотрудник полиции.

Накануне сообщалось, что при стрельбе в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, пострадали четыре человека.