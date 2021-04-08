Легкий самолет разбился в Эквадоре

В Эквадоре разбился самолет, жертвами авиакатастрофы стали шесть человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, трагедия произошла в городе Салитре, расположенном в провинции Гуаяс.

Отмечается, что эквадорская полиция уже расследует обстоятельства падения воздушного судна.

«Полиция Эквадора развернула следственные подразделения для определения ответственных лиц», — сказано в сообщении, размещенном в Twitter полиции.

По данным местных СМИ, самолет летел в Гуаякиль из Лаго-Агрио, на борту находились два пилота и четыре пассажира, все они погибли.

В марте сообщалось, что самолет Ан-26 потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты. По имеющейся информации, воздушное судно упало в торце взлетно-посадочной полосы.

Ранее стало известно, что в Ломоносовском районе разбился легкомоторный самолет.