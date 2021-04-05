Россиянок нет в числе задержанных в Дубае за голую фотосессию девушек

В Генконсульстве РФ в Дубае сообщили, что россиянок нет в числе девушек, которые ранее были задержаны за съемку обнаженными на балконе одной из башен Дубая, передает РИА «Новости».

Как рассказал собеседник агентств со ссылкой на официальные данные полиции, всего за непристойную фотоссесию на балконе задержали 12 девушек, а не 40, как предполагалось до этого. «При этом гражданок России среди них нет», — отметил он.

По его словам, единственным россиянином, который проходит по данного делу, в отношении которого в настоящее время ведется расследование, является организатор этой фотосессии.

До этого в Генконсульстве России допустили, что в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан участницы скандальной фотосессии могут быть помилованы властями ОАЭ.

Ранее стало известно, что полиция Объединенных Арабских Эмиратов арестовала более десяти девушек, которые обнаженными танцевали и позировали на камеру на балконе дубайской гостиницы Dubai Marina. Позже сообщалось, что по делу об обнаженной фотосессии в Дубае был задержан российский предприниматель. Согласно сообщению, самим моделям, которые приехали из стран бывшего СССР, грозит либо крупный штраф, либо до шести месяцев тюрьмы.