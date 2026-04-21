Находящийся в бегах россиянин спрятался от спецназа в шкафу своего дома

Александр Кондратюк/РИА Новости

В Кемеровской области находящийся в бегах россиянин пытался спрятаться от спецназа в шкафу своего дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Отмечается, что мужчина был задержан во время масштабной операции в регионе по поиску людей, уклоняющихся от следствия, суда и отбывания наказаний в колонии-поселении, а также жителей, скрывающихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Одного из разыскиваемых, приговоренного к исправительным работам мужчину 1966 года, обнаружили в доме в поселке Звездный. Он пытался спрятаться от оперативников в шкафу в спальне, но ему это не удалось.

21 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что почти два десятка человек, объявленных в федеральный розыск, задержали во время масштабной поисковой операции в Кемеровской области.

В ведомстве подчеркнули, что все задержанные были доставлены в места принудительного содержания. Теперь суд должен определить их дальнейшую судьбу.

Ранее в Оренбургской области поймали подозреваемого в нападении на полицейских, находившегося в федеральном розыске.

 
Удаленка из-за аллергии: какие нюансы надо учесть, прежде чем писать заявление
