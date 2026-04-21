На видео попал момент мощного взрыва на ТЭС в столице Румынии

Момент мощного взрыва, который произошел на тепловой электростанции (ТЭС) в столице Румынии Бухаресте, попал на видео. Кадры, снятые очевидцем, опубликовала американская газета The Daily News в соцсети Х.

На записи можно увидеть яркую вспышку в ночном небе, за которой последовало облако ярко-оранжевого цвета. Также слышен громкий хлопок, раздавшийся на фоне взрыва. После на ТЭС произошел пожар.

По данным румынского телеканала Antena 3, ЧП произошло вечером 20 апреля. Взрыв с последующим пожаром случился на электростанции Западного районного отопления (CET) в Бухаресте. По предварительной информации, взорвался трансформатор мощностью 10 тысяч кВт, содержавший около 30 тонн нефти.

Глава румынского департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат позже уточнил, что на заводе загорелись два трансформатора. Как передает телеканал Digi24, пострадавших нет. Арафат призвал жителей домов, расположенных неподалеку от ТЭС, закрывать окна, чтобы избежать попадания дыма в жилые помещения. Он добавил, что ситуация находится под контролем.

Ранее в США сняли на видео загоревшийся после взрыва нефтеперерабатывающий завод.

 
