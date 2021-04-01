В Калифорнии четыре человека погибли в результате стрельбы

В городе Ориндж в американском штате Калифорния произошла стрельба, в результате которой погибли не менее четырех человек, передает телеканал MSNBC, ссылаясь на полицию.

Как сообщается, инцидент случился в деловом комплексе.

В полиции заявили, что «ситуация стабилизировалась», угрозы для населения нет.

Ранее стало известно, что в американском городе Боулдер, штат Колорадо, суд предъявил обвинение 21-летнему мужчине, который в понедельник, 22 марта, застрелил 10 человек в супермаркете. Как сообщалось, Ахмад Али Аливи Алисса застрелил девять посетителей супермаркета King Soopers, а затем убил одного из приехавших полицейских. Среди жертв убийцы были люди в возрасте от 20 до 65 лет.

После произошедшего в Колорадо американский президент Джо Байден заявил, что США намерены добиться запрета оборота штурмового оружия в стране.