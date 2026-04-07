Волочкову предупредили о потере волос из-за наращивания: «Спасти уже невозможно»

Стилист Данилов заявил, что Волочкова может потерять волосы из-за наращивания
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звездный стилист Александр Данилов предупредил Анастасию Волочкову о риске потери волос из-за наращивания. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист по блонду отметил, что ослабленные волосы балерины уже ничем не спасти.

По мнению Данилова, проблемы Волочковой с волосами начались с ее бывшего мастера Романа Спектра. Стилист считает, что коллега красил артистку плохими продуктами.

«Я уже давно бью в колокола о том, что волосам Анастасии Волочковой по большому счету конец. Каждый, кто прикладывал руки к ее волосам, вредитель. У нее вообще ничего не осталось, три пера на голове. Все началось с поющего стилиста Романа Спектра, он начал уничтожать ее волосы, работая на грязном продукте, который я называю краской для обуви. Он во всяких подвалах, каморках красил бедную Анастасию Волочкову под бокалом просекко, что делать абсолютно нельзя — волосы разрушаются, происходят страшные вещи. Потом были другие частные мастера, да, от которых сейчас пострадал Гоген Солнцев. Все ходят по рекламе, что никогда не нужно делать», — заявил стилист.

Данилов подчеркнул, что наращивание, в принципе, сложная процедура, которая часто портит волосы. Он рассказал, что изучал рынок и выяснил — большинство капсул не соответствуют требованиям славянского волоса.

«Наращивание волос очень вредит блонду, и этого ни в коем случае нельзя делать. А если вы это делаете, то обращайтесь к одному мастеру, ухаживайте за волосами, делайте только проверенные капсулы, никакой синтетики. Люди иногда наращивают трупные волосы, о которых они даже не знают. Славянских волос у нас практически нет. Волосы везутся из Пакистана, Ирана, Таджикистана. Люди потом это наращивают, и происходит отвал башки, волосы не выдерживают. Наша кутикула, славянский волос, он тоньше, слабее, а азиатский — прочный и тяжелый», — поделился Данилов.

По словам стилиста, волосы Волочковой уже нельзя спасти. Он посоветовал ей отказаться от наращивания и перейти на парики.

«Волосы Анастасии Волочковой, несмотря на БАДы, что она пьет, не улучшились. Туда вообще ничего нельзя ни наращивать, ни прикреплять, просто оставить в покое и носить парики, как многие звезды делают. Спасти волосы Волочковой уже невозможно, остается просто помолиться, там волос на одну драку, их просто нет. Бедные волосы Насти», — заявил Данилов.

Анастасия Волочкова призналась, что решилась на наращивание волос в начале апреля. Она рассказала, что ей предложили «уникальную технологию» с микро-нанокапсулами.

