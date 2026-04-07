Напавшему на учительницу в Пермском крае школьнику назначили экспертизу

Подростку, напавшему на учительницу у школы в Пермском крае, назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

По информации ведомства, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В числе прочего для определения психического состояния фигуранта следствием была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

7 апреля девятиклассник напал на учителя русского языка и литературы на крыльце школы №5 в Добрянке и нанес ей ножевые ранения. По словам очевидцев, он ударил ее три раза в шею, два — в живот и один — в спину. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Позднее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавшую спасти не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, сейчас они устанавливают его мотивы. По данным ТАСС, юноша имел проблемы с успеваемостью, оставался на второй год и состоял на учете в полиции. Mash пишет, что школьник был недоволен тем, что из-за неуспеваемости его не допустили к ОГЭ. Одноклассники нападавшего жаловались на его странное поведение. Как писал Telegram-канал Baza, подросток мог биться головой об стену и угрожать сверстникам.

Ранее во всех образовательных учреждениях Пермского края усилили меры безопасности.